مقتل ضابطين في الشرطة المصرية جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش

قتل ضابطان في الشرطة المصرية وأصيب 4 اخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بمدينة العريش شمال سيناء اليوم.



وقالت مصادر أمنية مصرية.. “إن قوات الشرطة رصدت عنصراً تكفيرياً خلال محاولته زرع عبوة ناسفة بالقرب من حاجز أمني للشرطة في منطقة ظلال النخيل بالعريش حيث انفجرت العبوة أثناء محاولة عناصر الأمن تفكيكها أعقبها تبادل لإطلاق النيران بين العناصر التكفيرية وقوات الشرطة ما أسفر عن تصفية الإرهابي”.



من جهة أخرى انفجرت عبوة بدائية الصنع بميدان ابن سندر في العاصمة القاهرة دون وقوع إصابات.



وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكالات