مصر: دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير للنظام السعودي

رفع برلمانيون مصريون دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للنظام السعودي للمطالبة ببطلان اتفاقية تسليمهما لعدم سلامة الإجراءات.



وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن الدعوى التي قدمها 6 أعضاء بمجلس النواب المصري أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل بالمنازعات الإدارية هي الثانية من نوعها خلال ال24 ساعة حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أخرى للغرض ذاته.



وطعن النواب إبراهيم عبد العزيز حجازي وأحمد عبد الرحمن وشديد أحمد وطلعت خليل ومصطفي كمال الدين وهيثم الحريري في الدعوى على تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك موافقة مجلس النواب على الاتفاقية مطالبين في الشق المستعجل بوقف تنفيذها وما يترتب عليها من عدم تسليم الجزيرتين والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية.



ودفع النواب ببطلان إجراءات التصويت داخل مجلس النواب وأشاروا في الدعوى إلى أن “التصويت على الاتفاقية ومناقشتها يعدان مخالفة صريحة للائحة مجلس النواب إضافة إلى صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها”.



وكان البرلمان المصري وافق في ال14من حزيران الجاري على اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للنظام السعودي وصدق الرئيس السيسي عليها بعد ذلك وسط اعتراضات شعبية وحزبية ونيابية عليها.



وسبق لمحكمتين مصريتين تابعتين للقضاء الإداري أن رفضتا الاتفاقية في حزيران 2016 وكانون الثاني الماضي.



بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في أيلول و كانون الأول 2016 قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في ال8 من نيسان 2016 ويتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى النظام السعودي.

وكالات