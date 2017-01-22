مصر: استشهاد 8 مدنيين بينهم طفل بقذيفة شمالي سيناء

استشهد 7 مدنيين وطفل صباح أمس السبت بسقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل في مدينة رفح شمالي سيناء، التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وإرهابيين موالين لـ«داعش».

ونقلت مصادر عن شهود عيان: إن سقوط القذيفة أحدث دوياً هائلاً ونتج عنه دخان كثيف إلى جانب تحطم أجزاء كبيرة من المنزل الواقع في منطقة العجرة جنوب رفح على حدود قطاع غزة.

وقتل متشددو جماعة «ولاية سيناء» التي بايعت تنظيم «داعش» عام 2014 مئات من رجال الجيش والشرطة شمالي سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى بوادي دلتا النيل، بالمقابل أعلن الجيش عن تصفية المئات منهم في حملة عليهم تشارك فيها الشرطة.



رويترز- روسيا اليوم