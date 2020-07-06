مشادة كلامية تتحول لجريمة قتل ضحيتها سوري في لبنان

توفي لاجئ سوري بعد إصابته بطعنة سكين خلال مشاجرة في أحد أحياء مدينة طرابلس في لبنان.

وذكرت مواقع إعلامية لبنانية، أنه “وقع إشكال في منطقة ابي سمراء بين “ر.ح” و “م.ح” من جهة و”ش.أ” سوري الجنسية من جهة اخرى”.



وقال المواقع إن “الإشكال تخلله إطلاق نار في الهواء واستعمال الآلات الحادة والسكاكين، حيث وقع نتيجة الإشكال ثلاثة جرحى، كما أصيب بطعنة سكين في قلبه السوري “أ.ش”، وفارق الحياة متأثراً بجراحه”.



وتتكرر الجرائم بأشكالها في لبنان ضد السوريين، حيث قتل في أيار الماضي الشاب السوري يوسف العلي، في منطقة جبل لبنان بأربع طلقات نارية، وما تزال قضية الطفل السوري المغتصب في البقاع اللبناني تنتظر القبض على المجرمين وإصدار الحكم فيهم.