مسؤول إيراني: لن نستخدم العراق ساحة حرب مع الآخرين

رحب مساعد الشؤون البرلمانية والرعايا الايرانيين لدى وزارة الخارجية الايرانية حسين جابري انصاري، الأحد، بجهود العراق في ما أسماه بمساعيه "لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة".

وجاءت تصريحات أنصاري الذي يزور العاصمة العراقية بغداد خلال اجتماعه مع زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نو ي المالكي.

وأشاد حسين جابري أنصاري بدور العراق في تقريب دول المنطقة من بعضها البعض، قائلاً: "لا نريد أن يصبح العراق ساحة معركة بين إيران ودول أخرى". من جانبه، قال نوري المالكي "يجب حل هذه الأزمات بطرق سلمية وبدون توتر"، في إشارة إلى أزمات المنطقة.

كما أكد المالكي على ضرورة تعاون إيران والعراق مع الدول المجاورة لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط. وجاءت زيارة المسؤول الإيراني الى بغداد عقب إعلان السفير الإيراني في العراق "إيرج مسجدي"، إن إيران سوف تستخدم العراق لشن هجمات على القوات الأمريكية في حال تعرضت طهران لأي هجوم أمريكي.

وتشير التقارير أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يقوم بجهود لخفض التوتر بين إيران والسعودية، عقب زيارته الى المملكة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يزور عبد المهدي طهران قريبا.