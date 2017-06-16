مجلس الشيوخ الأميركي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

فرض مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات جديدة على روسيا بإقراره قانونا يمنع الرئيس دونالد ترامب من تخفيف العقوبات على موسكو بمفرده.



وذكرت وكالة فرانس برس ان أعضاء المجلس صوتوا على النص بأغلبية 97 سيناتورا مقابل معارضة اثنين منهم .



والنص الذي أقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي ولكي يصبح نافذا يتعين على المجلس ان يصوت عليه مجددا لاقراره بصورة نهائية قبل أن يصوت عليه مجلس النواب أيضا.



وبموجب التعديل فإن أي تجميد أو تخفيف من قبل الرئيس للعقوبات المفروضة على روسيا لا بد أن يوافق عليه الكونغرس لكي يصبح نافذا.



وبحسب النص فإن كل العقوبات التي أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بمراسيم ولا سيما تلك التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي أصبحت بموجب التعديل الجديد مفروضة بقانون.



وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا في آذار عام 2014 للضغط عليها على خلفية مواقفها من القضايا الدولية ودعوتها للالتزام بالقانون الدولي و بمبادئ الشرعية الدولية متذرعين بالأزمة الأوكرانية.



ووصفت روسيا تلك العقوبات بالجائرة وردت عليها بعقوبات مماثلة حيث ألحقت هذه العقوبات بالدول الغربية خسائر بعشرات مليارات الدولارات.

وكالات