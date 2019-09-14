الحرب لم تنتهِ في درعا: توتّر عالٍ لا يُسقط «التسوية»
لافروف: ضرورة القضاء التام على بؤر الإرهاب في سورية وعودة المهجرين إلى وطنهم
استقالة داود أوغلو من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا
تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي
الثقافة الإسرائيلية القاتلة
واشنطن تدرج «حراس الدين» على قائمة الإرهاب
تواصل الاجتماعات التركية - الأميركية لترسيخ احتلال شمال سورية
الجيش يكبّد داعش خسائر كبيرة في البادية والفلتان الأمني يعم مناطق سيطرة «قسد»
مؤشرات على ترنح وقف إطلاق النار في إدلب … والجيش يرد على الخروقات
العراق يجدد دعوته لعودة سوريا للجامعة العربية
مرشحو الرئاسة التونسية تناولوا العلاقات مع سوريا وتجريم التطبيع
التجارة الداخلية: سنضرب بيد من حديد
مصادر حكومية تؤكد استمرار انخفاض الدولار
الذكاء الاصطناعي سيجعل حروبنا الأبدية تستمر إلى الأبد
قوات الاحتلال الأمريكية وميليشيا (قسد) تنفذان إنزالات جوية وعمليات خطف بريفي دير الزور والحسكة

لقاءات ثنائية على هامش «قمة أنقرة»

عشية القمة الثلاثية حول سوريا، والمزمع عقدها في أنقره يوم الإثنين المقبل، أعلن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعين منفصلين مع كلّ من الرئيسين التركي والإيراني في إطار القمة. 

وقال بيسكوف للصحفيين: «تعلمون أنه من المقرر عقد لقاء ثلاثي حول سوريا يوم الإثنين، مع ضامني عملية آستانا للتسوية بسوريا»، مضيفاً أن «هذا اللقاء سيكون في أنقرة، والرئيس سيتوجه إلى هناك. طبعاً ستكون لقاءات ثنائية أيضاً مع أردوغان وروحاني». 
بدوره، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه مع نظيريه الروسي والإيراني سيركزون في المباحثات الثلاثية «على التطورات في إدلب، بما فيها نقاط المراقبة التركية ومحاربة التنظيمات الإرهابية هناك».