لقاءات ثنائية على هامش «قمة أنقرة»

عشية القمة الثلاثية حول سوريا، والمزمع عقدها في أنقره يوم الإثنين المقبل، أعلن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعين منفصلين مع كلّ من الرئيسين التركي والإيراني في إطار القمة.



وقال بيسكوف للصحفيين: «تعلمون أنه من المقرر عقد لقاء ثلاثي حول سوريا يوم الإثنين، مع ضامني عملية آستانا للتسوية بسوريا»، مضيفاً أن «هذا اللقاء سيكون في أنقرة، والرئيس سيتوجه إلى هناك. طبعاً ستكون لقاءات ثنائية أيضاً مع أردوغان وروحاني».

بدوره، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه مع نظيريه الروسي والإيراني سيركزون في المباحثات الثلاثية «على التطورات في إدلب، بما فيها نقاط المراقبة التركية ومحاربة التنظيمات الإرهابية هناك».