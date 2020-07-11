لبنان وسوريا.. فتح الحدود بين البلدين في هذا اليوم

أعلن الأمن العام اللبناني أنه سيتم فتح الحدود البرية مع سوريا في الأسبوع المقبل.



وفي التفاصيل، أفاد الأمن العام أن سيتم فتح الحدود مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 14/7/2020 و 16/7/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم، " ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني".



يأتي هذا القرار استناداً الى مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج.



وسيتم فتح الحدود وفق الإجراءات الوقائية المحددة للالتزام بالمعايير المحددة بين البلدين، فيما سيتم تجهيز الباصات المحددة لنقل العابرين إلى المراكز الصحية.