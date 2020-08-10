بيروت.. أكثر من 100 مصاب بين عناصر الجيش اللبناني خلال الاحتجاجات
سماسرة ليبيا.. تركيا تمنح 100 دولار لمن يقنع مسلح بالذهاب من سورية إلى ليبيا
ميليشيا “قسد” تواصل حصار عدد من القرى والبلدات بريف دير الزور
الجيش يبدأ عملية عسكرية بريف إدلب.
ماكرون للبنانيين: لاتطلبوا مني عدم احترام سيادكم!
“الإدارة الذاتية”: اتفاق جديد مع الإحتلال الأمريكي لسرقة النفط السوري
بيروت موعظة الدم والرماد
الرئيس الأسد يؤكد لنظيره اللبناني وقوف سورية إلى جانب لبنان الشقيق
الحب في زمن الكورونا (9)
خلال سبعة أيام مكتب دفن الموتى بدمشق يصرح بدفن 832 جثمان بعضها وفياتهم طبيعية
العثور على أسلحة مُعدة للتهريب إلى المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الخارجية تشجب الاتفاق بين ميليشيا (قسد) وشركة أمريكية لسرقة النفط السوري
الجيش في عيده
أكبر حشد عسكري إسرائيلي منذ عام 2006 على الحدود اللبنانية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث

لبنان... مقتل مجند وإصابة العشرات من عناصر الأمن

كشفت السلطات الأمنية اللبنانية اليوم عن مقتل مجند وإصابة أكثر من 70 عنصر أمني خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة بيروت مساء أمس، على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ المدينة .

وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي أنه «خلال مهمة حفظ الأمن والنظام التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي تزامناً مع التظاهرة التي نظّمت أمس في وسط بيروت، وتخلّلها أعمال شغب، سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول "توفيق الدويهي"، وأصيب ما يفوق 70عنصراً من عناصرها».

وأضاف البيان أنه «تم توقيف 20 شخصاً ضبط بحوزة أحدهم مخدّرات، وتبيّن نتيجة إجراء الفحوصات، بأن /13/ منهم من المتعاطين».

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مؤخراً إلى «إجراء انتخابات نيابية مبكرة كمدخل للخروج من الأزمة الحالية»، لافتاً إلى أنه «سيطرح الأمر على جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل».

يذكر أن انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية وقع مساء الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل 158 شخصاً إلى الآن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.