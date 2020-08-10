لبنان... مقتل مجند وإصابة العشرات من عناصر الأمن

كشفت السلطات الأمنية اللبنانية اليوم عن مقتل مجند وإصابة أكثر من 70 عنصر أمني خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة بيروت مساء أمس، على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ المدينة .



وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي أنه «خلال مهمة حفظ الأمن والنظام التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي تزامناً مع التظاهرة التي نظّمت أمس في وسط بيروت، وتخلّلها أعمال شغب، سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول "توفيق الدويهي"، وأصيب ما يفوق 70عنصراً من عناصرها».



وأضاف البيان أنه «تم توقيف 20 شخصاً ضبط بحوزة أحدهم مخدّرات، وتبيّن نتيجة إجراء الفحوصات، بأن /13/ منهم من المتعاطين».



ودعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مؤخراً إلى «إجراء انتخابات نيابية مبكرة كمدخل للخروج من الأزمة الحالية»، لافتاً إلى أنه «سيطرح الأمر على جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل».



يذكر أن انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية وقع مساء الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل 158 شخصاً إلى الآن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.