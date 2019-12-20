لبنان.. الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الجديد

أفادت صحف لبنانية اليوم الخميس، بتكثيف المشاورات ليل أمس بين الأفرقاء السياسيين، ما أفضى إلى الاتفاق على حسان دياب، وزير التربية السابق، رئيسا للحكومة الجديدة.



وبحسب صحيفة "اللواء" فإن "الأكثرية النيابية المؤلفة من التيار الوطني الحر و"حزب الله" و"حركة أمل" و"اللقاء التشاوري" (سنة 8 آذار)، توافقت على المشاركة ككتل كاملة والحضور في الاستشارات النيابية المقررة اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، على أن تسمي الوزير السابق حسان دياب لتكليفه رئاسة الحكومة الجديدة وتأليفها".



ولفتت "اللواء" في هذا السياق، إلى أن "المعطيات تشير إلى امتناع الكتل الأخرى عن التسمية".