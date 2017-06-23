لافروف: الدعم الدولي لفكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية يسهم في تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب
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لافروف: الدعم الدولي لفكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية يسهم في تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدعم الدولي لفكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية يسهم في تركيز الجهود لمكافحة التهديد الإرهابي.

وقال الوزير لافروف خلال لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط اليوم في موسكو “أشير إلى أن دفعة إيجابية إضافية أعطيت للجهود التي تبذل على مسار التسوية السورية نتيجة مبادرات روسيا وتركيا وإيران لإدخال نظام وقف العمليات القتالية حيز التنفيذ وإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية”.

وأضاف لافروف إن “تفاصيل هذه المبادرات سوف تبحث بعد أسبوعين تقريبا في أستانا” موضحا أن “اللاعبين الخارجيين الرئيسيين أعربوا عن دعمهم لهذا النهج وإذا تم تحقيق هذا الدعم فإننا حقا سنكون قادرين تدريجيا على تعزيز النظام المعتمد سابقا في وقف الأعمال القتالية بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة ثم يمكننا فيما بعد التركيز بشكل جماعي على قمع التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما هناك”.

ووقعت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية خلال الجلسة العامة لاجتماع أستانا 4 في العاصمة الكازاخية في الرابع من أيار الماضي على المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر.

وكالات

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