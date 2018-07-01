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كندا تفرض رسوماً على عشرات المنتجات الأمريكية

فرضت كندا رسوماً بقيمة 6ر12 مليار دولار امريكي على منتجات أمريكية في اجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم الكنديين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء أمس إن “اوتاوا لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل رداً على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والالمنيوم منذ الأول من حزيران 2018”.

وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والالمنيوم الامريكيين وكذلك الويسكي وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات واجهزة جز العشب.

وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين عشرة و 25 بالمئة وتعادل بذلك تلك التي فرضتها ادارة ترامب على الفولاذ والالمنيوم وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من تموز القادم.

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت المزيد من الضرائب والرسوم على مواد الحديد والصلب من أوروبا وكندا إضافة إلى مواد أخرى ما أثار قلق هذه الدول من قيام حرب تجارية مع واشنطن.

 


المصدر : سانا

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