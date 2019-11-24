كرة العدالة بين مرمى المجلسين: مجلس الشعب ومجلس الوزراء

كما وعدتكم صباح أول أمس فقد نقلت مطالبكم وتساؤلاتكم إلى رئيس الحكومة مساء أمس وقد استمر حوارنا ساعة كاملة أنقل لكم بعض مادار فيه.. ولكن قبل ذلك اسمحو لي بنقل ما كنت أفكر فيه وأنا في طريقي إلى مجلس الوزراء:

فلطالما حملت مظالم الناس على عاتقي كما يعلم من واكبني خلال ثلاثة عقود، ولطالما اكتشفت أن غالبية من ساندتهم كانوا مظلومين وظالمين في الآن نفسه.. واليوم أرى أن مجلس الشعب ضد نفسه وفي الوقت نفسه ضد الحكومة ومعها، كما أننا كأعضاء في المجلسين خرجنا من بين ظهراني الشعب، وكنا نشتكي من ظلم الحكومة وضعف المجلس قبل أن نصبح من أعضائهما المحصنين، ذلك أننا لم نستطع أن نغدوا ملائكة ولم نرض بأن نكون شياطين، فنحن مجرد بشر خاضعين للتجربة، نستحق الإحترام أو الإحتقار بحسب ارتقائنا أو هبوطنا فيكون الحكم علينا من الشعب قبل الرب الذي قال في كتابه العزيز ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾.. إذاً هل كان الملائكة مع نظام السماء وهل كان الأبالسة معارضين له .. ليس الأمر مهما طالما أن الدود سيكون خاتمتنا غير السعيدة.. وبما أن مجلسنا مشغول عن تحقيق العدالة بتشريع قوانينها التي ستغدو حبيسة أدراج الموظفين، فإن استراتيجيتي حاليا هي عرض قضايا الناس مباشرة على الوزارة المعنية بحلها وفي حال تقاعسها فإن الخطة تقضي بالهجوم على نقاط ضعف الوزير والوزارة تحت القبة، وقد نفعت هذه الإستراتيجية في حل وتحقيق الكثير من المطالب التي كانت تصلني منذ أن كنت أعمل في التحقيقات الصحفية ..

استهل الرئيس خميس حديثه عن سعر الصرف وأسبابه الداخلية والخارجية وخصوصا العامل اللبناني والسياسة المصرفية اللبنانية المحكومة بالإرادة الأمريكية، ولم يعطني أية توقعات بانخفاض أو ارتفاع سعر الليرة، وعند الحديث عن الزيادة وخسران جزء من قيمتها بسبب انخفاض قيمة الليرة قال أن ترفيعات أول السنة ستعوضها بنسبة 9 % وأن الدعم الحكومي على الخبز والتعليم والصحة سيستمر، وبما أننا اعتدنا على أن كل زيادة سابقة على الرواتب كانت تعتمد على رفع سعر المحروقات فقد سألته عن مصدر تأمين قيمة الزيادة على الرواتب والبالغة نصف ترليون ليرة فأكد أن حكومته لن تفرض أية ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار المشتقات النفطية وإنما سيتم تأمين المبلغ من ضرائب كبار المكلفين ومن الوفر الذي فرضته الحكومة على بعض وزاراتها حيث تم تقليص بعض ميزانياتها ..

بعد ذلك انتقلنا للحديث عن برنامج دعم المسرحين فأكد على أن سياسة استيعابهم في مؤسسات الدولة مستمرة وقد تم تأمين أعداد كبيرة منهم كما أن رواتب من لم يتم استيعابهم بعد قد تستمر عاما ثانيا، ولكنه لم يعطني موعدا محددا لتسريح دورات الإحتياط وقال أن الأمر مرهون بمعارك الشمال وخصوصا في إدلب..

أيضا طرحت موضوع عدم استيعاب بعض اختصاصات حملة الدكتوراه في التدريس الجامعي حيث يوجد حوالى 400 دكتور عاطلين عن العمل وقال أن وزارة التعليم العالي ستجري مسابقة تعيين هيئة تدريسية من كافة الإختصاصات قبل نهاية هذا العام بتأكيد الوزير بسام ابراهيم لمكتب رئاسة مجلس الوزراء بعد الإتصال معه.

وقد ابتسم الرئيس خميس حين أعلنت أني سأهاجم مجلس الوزراء بسبب نقل 110 مهندسين قدامى من مديريات أوقاف اللاذقية وجبلة وطرطوس إلى وزارات أخرى غير الأوقاف، وقال أن النقل يشمل أيضا مهندسين من وزارات الثقافة والصحة والشؤون الإجتماعية والسياحة والعدل إلى قطاعات عملية كمحطات الكهرباء والإسكان وغيرها نظرا للنقص الشديد في عدد المهندسين بسبب الهجرة أو خدمة العلم، حيث تم نقلهم من قطاعات خاملة إلى قطاعات ناشطة ضمن عملية ترميم واسعة..كما جدد وعده السابق لنا ببدء التشغيل الجزئي لمشفى "الشهيد صالح عبد الهادي حيدر" في سلحب خلال السنة القادمة، كما نقلت له طلب أهالي صافيتا بتشغيل مشفى ناحية سبة الخيري وقد طلب من معاونية تقديم تقرير حول وضع المشفى.. أما بخصوص موسم الحمضيات في الساحل فقال أنهم وفروا 30 شاحنة للنقل المجاني من المزارع إلى الأسواق مع دعم كبير للتصدير وأن تسويق الموسم سيكون كاملا ..

هذا بعض مادار بيننا وقد أخذنا وعدا بلقاء نصف شهري مع سيادته أو مع معاونيه لعرض قضايا مواطنينا الملحة في هذه الظروف السيئة .. وبالطبع لن ينتهي البؤس على أرض السوريين ولكن بتعاوننا يمكننا التخفيف من قسوته..كونوا بخير

نبيل صالح