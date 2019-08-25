قريبا حل لمشكلة بسطات دمشق

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع الخدمات سمير الجزائرلي أن هناك دراسة جدية بانتظار قرار من المكتب التنفيذي لإزالة البسطات العشوائية وذلك من خلال تخصيص أماكن بديلة ومنظمة لجميع البسطات المنتشرة في العاصمة للقضاء على جميع البسطات العشوائية مشيراً الى اقتراح 8 أماكن بديلة حتى تاريخه بعيدة عن التجمع السكني



وبشكل أساسي في مراكز المدينة من هذه الأماكن تحت جسر الرئيس وفي شارع الثورة بالتزامن مع طرح ضوابط صارمة ورادعة وإجراءات قانونية تتخذ من خلال لجنة مركزية مشكلة لهذا الأمر مع متابعة الموضوع على أرض الواقع من الجهات المعنية والمختصة لمنع ظاهرة البسطات بشكل كامل وسيتم على الفور فيما يخص الشكوى عن تمدد البسطات في شارع البرامكة التواصل مع شرطة المحافظة ودائرة خدمات القنوات التي تتبع لها المنطقة لإزالة جميع البسطات الموجودة .





تشرين