في الحكومة الجديدة نسبة التغيير 41 بالمئة .. ونسبة النساء 10 بالمئة

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس والمؤلفة من 29 وزيراً ورئيسها.



حافظت الحكومة الجديدة على 14 وزيراً من الحكومة السابقة، بينما نال التغيير 12 وزيراً، حيث بلغت نسبة التغيير 41 بالمئة، وقد تمت إعادة تعيين وزيراً واحداً بحقيبة أخرى، وهي الدكتورة سلوى عبد الله، من وزير دولة في الحكومة السابقة، إلى وزير للشؤون الاجتماعية والعمل.



وشهدت الحكومة أيضاً إعادة تعيين الدكتورة لبنانة مشوح وزيراً للثقافة، علماً أنها كانت وزيراً سابقاً فيها خلال الفترة 2012 – 2014.



وجاءت الوزارة أيضاً بالدكتور حسن غباش وزيراً للصحة وهو ابن الوزير السابق محمد غباش الذي عين وزيراً للتموين والتجارة الداخلية في حكومة محمد علي الحلبي آذار 1978.وأجرت «الوطن» عملية حسابية بسيطة لأعمار عينة من الوزراء شملت أعمار 23 وزيراً من الحكومة الجديدة، فتبين أنّ متوسط أعمار الحكومة الجديدة 58 عاماً تقريباً.



وبلغ عمر أصغر وزير في الحكومة الجديدة 41 عاماً لوزير التنمية الإدارية سلام سفاف أمّا أكبر الوزراء سناً فبلغ 79 عاماً وهو وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين.



وبلغت نسبة مشاركة المرأة في حكومة عرنوس 10 بالمئة حيث تسلمت ثلاث سيدات ثلاثة حقائب وزارية وهي: الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والتنمية الإدارية.





الوطن