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فصيل مسلح تابع للاحتلال التركي يقتل طفلاً بالرصاص في عفرين المحتلة

لقي طفل سوري مصرعه جراء إطلاق نار لأسباب غير معروفة، مصدره “فصيل الفرقة التاسعة” التابع للاحتلال التركي، داخل مدينة عفرين المحتلة شمال غرب حلب.

و ذكرت مواقع إعلامية أن “عنصراً ينتمي لفصيل الفرقة التاسعة، التابع لتركيا، أشهر سلاحه وأطلق النار بشكل عشوائي في شارع الڤيلات داخل المدينة، لتستقر إحدى الرصاصات بجسد الطفل وترديه قتيلاً”.

تجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات مستمرة اتجاه السوريين في المدن المحتلة، من قبل المجموعات الموالية لأنقرة، آخرها، اعتقال مسلحي “أحرار الشرقية” لسيدة بعد مداهمة منزلها في قرية “قاسم” في بريف عفرين ومن ثم اقتادوها إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب اعتقالها.