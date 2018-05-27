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فريق من البيت الأبيض يعتزم السفر إلى سنغافورة للإعداد لـ قمة محتملة بين ترامب وكيم

أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أمس السبت، أن فريقا من البيت الأبيض يعتزم السفر إلى سنغافورة كما كان مقرراً، للإعداد لقمة محتملة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدثة باسم البيت الأبيض أن “فريق من البيت الأبيض سيسافر كما هو مقرر إلى سنغافورة في نهاية هذا الأسبوع للإعداد إلى القمة المحتملة بين ترامب وكيم جونغ”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ألغى، يوم الخميس المنصرم، لقاء القمة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي كان مقرراً إجراؤه يوم 12 حزيران، بسبب تصريحات بيونغ يانغ “المعادية” الأخيرة، ومع ذلك، عبر ترامب، عن استعداده لعقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي، في وقت لاحق، قائلاً “أود كثيراً أن ألتقي بكم يوماً ما”.

من جانبها أكدت كوريا الشمالية استعدادها لعقد قمة مع الولايات المتحدة، التي ألغتها واشنطن من جانب واحد في أي وقت وفي أي صيغة كانت.

 


 سبوتنيك

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