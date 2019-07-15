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غرق أب سوري مع أطفاله الثلاثة في البحر بلبنان

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن سورياً وأطفاله الثلاثة (طفلان وطفلة) غرقوا خلال سباحتهم في منطقة “شاطئ السعديات الصخري”.

وأفاد الإعلام اللبناني، بأن تياراً بحرياً جرفهم، وعند إنقاذهم تم نقل طفلة وطفل إلى مستشفيي سبلين والجية.
 ووصلت الطفلة متوفاة، في حين كان الطفل بحالة حرجة.


وفي اليوم التالي، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن وحدة الإنقاذ البحري، عثرت على جثة الشاب “عثمان أحمد الحسين” (الوالد – 29 عاماً)، في حين ما يزال البحث مستمراً عن الجثة الرابعة.

وتبلغ أعمار الأطفال 11 و9 و7 سنوات.