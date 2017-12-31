غانم: سورية تسعى للربط بين دول "الذهب الأسود" و"الوقود الأزرق" في الشرق وأوروبا
أعلن علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية أن سورية تخطط للقيام بـ"الاستثمار الأمثل" لجعل سورية بلداً يربط بين بلدان آسيوية منتجة للذهب الأسود والوقود الأزرق ودول أوروبية مستهلكة لهما.
وقال غانم في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" مجيباً عن سؤال حول الخطط المستقبلية لقطاع النفط في سورية: نخطط للاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية كبلد عبور يربط بين دول آسيا المنتجة للنفط والغاز ودول أوروبا المستهلكة لهما حيث أن دول الشرق الأوسط تمتلك ما يزيد عن 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي في حين أن دول أوروبا الغربية بحاجة إلى استيراد ما يزيد عن 85 بالمئة من حاجتها من الغاز.
وتابع كما سنعمل على تشجيع دول الجوار والشركات العالمية على بناء خطوط نقل الطاقة (نفط - غاز- كهرباء) عبر سورية وسيكون لها أثر إيجابي كبير على أمن التزود بالطاقة في سورية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما أكد على أنه سيتم استكمال تنفيذ مشاريع نقل النفط والغاز عبر الأراضي السورية المعلقة حالياً نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة كمشروع خط غاز يمتد من إيران إلى العراق - سوريا - أوروبا بقطر 56 و باستطاعة 110 ملايين متر مكعب غاز باليوم.
وذكر غانم بأنه تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمشروع خلال عام 2013… ومشروع نقل النفط العراقي عبر سورية إلى موانئ التصدير السورية… ومشروع تصدير الغاز العراقي عبر الأراضي السورية إلى سورية ودول أخرى.
هذا وعقدت اللجنة الروسية - السورية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري دورتها العاشرة في مدينة سوتشي في فترة 8-9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وبحثت جملة من مواضيع التعاون من بينها التعاون في مجال الطاقة كما أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بهدف رفع حجم التبادل الجاري الثنائي وتعزيز مستوى علاقات تجارية واقتصادية بين البلدين.
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