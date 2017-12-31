غانم: سورية تسعى للربط بين دول "الذهب الأسود" و"الوقود الأزرق" في الشرق وأوروبا

وقال غانم في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" مجيباً عن سؤال حول الخطط المستقبلية لقطاع النفط في سورية: نخطط للاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية كبلد عبور يربط بين دول آسيا المنتجة للنفط والغاز ودول أوروبا المستهلكة لهما حيث أن دول الشرق الأوسط تمتلك ما يزيد عن 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي في حين أن دول أوروبا الغربية بحاجة إلى استيراد ما يزيد عن 85 بالمئة من حاجتها من الغاز.



