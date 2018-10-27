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عودة مئات المهجرين السوريين عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس إلى قراهم المحررة من الإرهاب

عادت أمس دفعات جديدة من المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي فروا منها في أوقات سابقة هربا من جرائم الإرهابيين عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين مع لبنان وذلك في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني لإعادة جميع المهجرين إلى أرض الوطن.

وقد دخلت من معبر الدبوسية في ريف حمص الغربي 11 حافلة من الأراضي اللبنانية وعلى متنها مئات المهجرين السوريين حيث تم نقلهم إلى بلداتهم وقراهم في ريف حمص الشمالي وأرياف حلب وحماة ودير الزور ودمشق.
وقامت كوادر وفرقا طبية تابعة لمديرية صحة حمص  بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمهجرين العائدين عبر معبر الدبوسية ولا سيما لقاحات شلل الأطفال واللقاحات المتوجبة حسب أعمار الأطفال.

وكانت قد وصلت حافلات سورية إلى معبر جديدة يابوس دخلت في وقت سابق إلى لبنان تقل مئات المهجرين العائدين لنقلهم إلى منازلهم في قراهم وبلداتهم بعد إعادة الخدمات الأساسية إليها من قبل الجهات المعنية في المحافظة.

وقدم عدد من العائدين الشكر للجيش على بطولاته وتضحياته التي قدمها لتحرير قراهم وبلداتهم من الإرهاب ما أتاح لهم العودة اليوم الى أرض الوطن بعد سنوات من التهجير مشيرين إلى أن إعادة الجهات الحكومية المعنية الخدمات الأساسية إلى مناطقهم شجعتهم على العودة لممارسة حياتهم الطبيعية والمساهمة في إعادة الإعمار والبناء.

ولفت المواطنون العائدون إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المهجرين السوريين بانتظار الترتيبات اللازمة لإتمام عودتهم من الأراضي اللبنانية إلى قراهم وبلداتهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.

 


سانا