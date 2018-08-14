عودة دفعة جديدة من السوريين المهجرين في لبنان عبر مركز جديدة يابوس الحدودي

واصلت الجهات المعنية بالتعاون مع الجانب اللبناني تأمين عودة السوريين المهجرين عبر مركز جديدة يابوس الحدودي وتم نقلهم بالحافلات الى منازلهم في ريف دمشق التي غادروها في أوقات سابقة هربا من إجرام التنظيمات الإرهابية.

وأفاد مصدرميداني من مركز جديدة يابوس الحدودي بأنه بعد استكمال الجهات المعنية كل التحضيرات الضرورية لإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في ريف دمشق وصلت اليوم دفعة جديدة من السوريين المهجرين العائدين إلى منازلهم وقراهم في قريتي بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق.

وبين المصدر أنه تم انشاء نقطة طبية في المركز الحدودي لتقديم الخدمات الصحية للقادمين إضافة إلى توفير سيارات تقدم الطعام والشراب لهم ريثما يتم نقلهم عبر حافلات إلى منازلهم.

وأشار الدكتور نادر نشواتي من مديرية صحة ريف دمشق إلى أن المديرية أمنت كادرا طبيا متخصصا لمراكز الإقامة المؤقتة والنقاط الحدودية لتقديم الرعاية الصحية والطبية للمهجرين العائدين إلى منازلهم وقراهم في ريف دمشق مبينا أن مديرية الصحة قامت بتجهيز عدد من سيارات الاسعاف وعيادات متنقلة لتقديم العلاجات والأدوية واللقاح والصحة الإنجابية والتغذية.

بدورها رئيسة شعبة الصحة النفسية في مديرية صحة ريف دمشق ليال غنيم أوضحت أن المديرية وضعت برنامجا متكاملا للمهجرين العائدين إلى سورية لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لهم والاصغاء الكامل لكل الاحتياجات المطلوبة وربطها بالجهات العامة ونقل من يحتاج إلى المشافي ومراكز الإقامة المؤقتة لمن ليس لديه مأوى.

وتوجه عدد من العائدين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم نتيجة الإرهاب بالتحية والشكر للجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن والأمان إلى مناطقهم مشيرين إلى أنه مع أول فرصة سنحت لهم جمعوا أمتعتهم وأسرعوا بالعودة إلى سورية بعد أن وفرت لهم الجهات المعنية الاجراءات الميسرة التي سهلت عملية عودتهم إلى أرض الوطن.

وعاد خلال الأشهر القليلة الماضية مئات المهجرين السوريين من لبنان عبر مركز جديدة يابوس الحدودي ومعبر الزمراني إلى منازلهم في مناطق القلمون والزبداني وبيت جن بريف دمشق بعد إعادة تأهيل وترميم البنى التحتية التي تضررت من جرائم الإرهابيين.

سانا