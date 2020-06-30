عقب زيارة مسؤول أمريكي.. مسلحو “داعش” بسجون “قسد” في الحسكة ينفذون عصياناً جديداً

شهد أحد السجون الذي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” والذي يضم أسرى مسلحي “داعش” في ريف الحسكة، حالة من الفوضى والعصيان عقب زيارة مسؤول أمريكي للسجن نفسه.



ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر محلية في ريف الحسكة أن عصياناً وحالة من الفوضى وقعت في سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في الحسكة الواقع تحت سيطرة “قسد” والذي يضم آلافاً من مسلحي تنظيم “داعش” مشيرة إلى أن حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه.



ولفتت المصادر إلى أن العصيان والفوضى تزامنت مع زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى السجن ومع قيام طائرات مسيرة لـ”التحالف الدولي” بقيادة واشنطن بالتحليق فوق المنطقة التي يقع فيها السجن بالتزامن مع استمرار العصيان.



شهدت سجون “داعش”التي تسيطر عليها “قسد” شرقي الفرات السوري عدد من حالات العصيان من قبل مسلحي “داعش” في الحسكة، وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أنه خلال حالات العصيان هذه أقدمت الحوامات الأمريكية على تهريب عدد من مسلحي التنظيم، وذلك في إطار تعاونها مع “داعش” الذي تم الكشف عن الكثير من تفاصيله بعدما زعم “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و”قسد” أنه تم القضاء على وجود التنظيم شرقي الفرات السوري.