مسلحون مدعومون تركياً يحرقون أراضٍ زراعية في الباب شرق حلب
الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019
بيان حول استجابة وزارة الصحة لجائحة فيروس كورونا المستجد
ريف دير الزور.. سكان غرانيج يتظاهرون ضد “قسد” مطالبين بالإفراج عن المعتقلين
مجهولون يفجرون خط لنقل النفط بحقل التنك في ريف دير الزور
المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تواصل التنقيب عن الآثار في عفرين
إصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا
“قسد” تشن حملة أمنية جديدة بمساندة طيران الاحتلال الأمريكي في دير الزور
مصرع القائد الحقيقي لتنظيم “القاعدة” في سوريا
الطائرات الأمريكيّة تتدخل لصالح الجولاني على خط القتال في ادلب
قسد تسمح بعودة حاملي الإقامات الأوروبية للحسكة دون اجراءات الحجر الصحي
ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور

عقب زيارة مسؤول أمريكي.. مسلحو “داعش” بسجون “قسد” في الحسكة ينفذون عصياناً جديداً

شهد أحد السجون الذي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” والذي يضم أسرى مسلحي “داعش” في ريف الحسكة، حالة من الفوضى والعصيان عقب زيارة مسؤول أمريكي للسجن نفسه.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر محلية في ريف الحسكة أن عصياناً وحالة من الفوضى وقعت في سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في الحسكة الواقع تحت سيطرة “قسد” والذي يضم آلافاً من مسلحي تنظيم “داعش” مشيرة إلى أن حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه.

ولفتت المصادر إلى أن العصيان والفوضى تزامنت مع زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى السجن ومع قيام طائرات مسيرة لـ”التحالف الدولي” بقيادة واشنطن بالتحليق فوق المنطقة التي يقع فيها السجن بالتزامن مع استمرار العصيان.

شهدت سجون “داعش”التي تسيطر عليها “قسد” شرقي الفرات السوري عدد من حالات العصيان من قبل مسلحي “داعش” في الحسكة، وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أنه خلال حالات العصيان هذه أقدمت الحوامات الأمريكية على تهريب عدد من مسلحي التنظيم، وذلك في إطار تعاونها مع “داعش” الذي تم الكشف عن الكثير من تفاصيله بعدما زعم “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و”قسد” أنه تم القضاء على وجود التنظيم شرقي الفرات السوري.