ظريف: “إسرائيل” أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يوم القدس العالمي هو يوم إحياء الحق الفلسطيني.



وأوضح ظريف في تغريدة له على تويتر بمناسبة يوم القدس العالمي أن “إسرائيل” أكبر منتهك لحقوق الإنسان والوحيدة التي تملك أسلحة نووية في المنطقة وأخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين.



وأشار ظريف إلى أن ما تسمى “صفقة القرن” مؤامرة عنصرية أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها مؤكداً أن الاحتلال والمستوطنات إلى زوال.



ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بناء على المبادرة التي أطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل الخميني عام 1979.