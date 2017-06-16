مباحثات سورية-أردنية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي
تدمير مستودع ذخيرة وتحصينات ل “داعش” والقضاء على العديد من إرهابييه بدير الزور ومحيطها
ترجيح مقتل الإرهابي البغدادي وتحالف “واشنطن” يستثني مواقع “جبهة النصرة” من هجماته
طيران “التحالف الأمريكي” تقصف منزل مدرب كرة الريشة اسماعيل الخليف وعائلته بالرقة
موقع أمريكي: لماذا تمنع أمريكا الجيش السوري من الوصول إلى التنف
محادثات لبحث مناطق «تخفيف التصعيد» في موسكو
إلقاء القبض على قاتل الطفل أحمد جاويش
الجيش يوسّع سيطرته جنوب الطبقة
الجيش اللبناني: إلقاءالقبض على تسعة أشخاص يتبعون لتنظيم “داعش”
تسريح 1500 جندي إسرائيلي جراء انتشار مرض جلدي غامض
صحف إسرائيلية: اتصالات لتسيير رحلات جوية من إسرائيل إلى السعودية
دي ميستورا: محادثات جنيف قد تجري في تموز المقبل
اجتماع لكبار المانحين في الدوحة وبن جاسم يقر بأنه أخطأ بدعمه للإرهاب في سورية
البرلمان المصري يتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير
الجيش يواصل ربط المحاور... ويتحضّر للسخنة

طيران “التحالف الأمريكي” تقصف منزل مدرب كرة الريشة اسماعيل الخليف وعائلته بالرقة

قتل طيران “التحالف الأمريكي” المزعوم ضد تنظيم “داعش” الإرهابي مدرب كرة الريشة إسماعيل محمد الخليف وأفراد أسرته في غارة شنها على منازل المدنيين في مدينة الرقة خلال 48 ساعة الماضية.

ونعى الاتحاد الرياضي العام على موقعه الإلكتروني “المدرب إسماعيل محمد الخليف واصفا إياه بالأب الروحي لرياضة الريشة الطائرة في محافظة الرقة وعائلته إثر غارات الحقد والعدوان التي يشنها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أحياء متفرقة من الرقة”.

وقصف طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة أمس الأول معبرا مائيا على نهر الفرات في قرية ذيبان شرق مدينة دير الزور ما أدى الى استشهاد 3 مدنيين.

واستخدم طيران “التحالف الدولي” في ال9 من الشهر الجاري قنابل الفوسفور الابيض المحرمة دوليا في غارات نفذها على مدينة الرقة ما تسبب باستشهاد 17 شخصا على الأقل.
وارتكب طيران “التحالف الامريكي” منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الامن في اب 2014 العديد من المجازر راح ضحيتها مئات السوريين في العديد من المناطق ولا سيما في محافظات دير الزور وحلب والرقة.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.