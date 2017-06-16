طيران “التحالف الأمريكي” تقصف منزل مدرب كرة الريشة اسماعيل الخليف وعائلته بالرقة

قتل طيران “التحالف الأمريكي” المزعوم ضد تنظيم “داعش” الإرهابي مدرب كرة الريشة إسماعيل محمد الخليف وأفراد أسرته في غارة شنها على منازل المدنيين في مدينة الرقة خلال 48 ساعة الماضية.



ونعى الاتحاد الرياضي العام على موقعه الإلكتروني “المدرب إسماعيل محمد الخليف واصفا إياه بالأب الروحي لرياضة الريشة الطائرة في محافظة الرقة وعائلته إثر غارات الحقد والعدوان التي يشنها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أحياء متفرقة من الرقة”.



وقصف طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة أمس الأول معبرا مائيا على نهر الفرات في قرية ذيبان شرق مدينة دير الزور ما أدى الى استشهاد 3 مدنيين.



واستخدم طيران “التحالف الدولي” في ال9 من الشهر الجاري قنابل الفوسفور الابيض المحرمة دوليا في غارات نفذها على مدينة الرقة ما تسبب باستشهاد 17 شخصا على الأقل.

وارتكب طيران “التحالف الامريكي” منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الامن في اب 2014 العديد من المجازر راح ضحيتها مئات السوريين في العديد من المناطق ولا سيما في محافظات دير الزور وحلب والرقة.

سانا