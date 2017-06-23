ضربات صاروخية روسية على مواقع لـ “داعش” الإرهابي بريف حماة والإرهابيون يواصلون محاولات الخروج من الرقة

أطلقت سفن حربية روسية وغواصة موجودة في البحر المتوسط 6 صواريخ مجنحة من طراز كاليبر على مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حماة الشرقي.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم بأن الفرقاطتين الأميرال ايسين والأميرال غريغوروفيتش وغواصة كراسنودار التابعة للأسطول البحري الروسي أطلقت 6 صواريخ مجنحة من طراز كاليبر من البحر المتوسط على مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي بريف حماة.



وأكدت الوزارة في بيانها أن الضربة الصاروخية المكثفة والمفاجئة دمرت مراكز قيادة ومخازن كبيرة للأسلحة والذخيرة لإرهابيي “داعش” قرب بلدة عقيربات بريف حماة مشيرة إلى أن مخازن الأسلحة لإرهابيي التنظيم التكفيري انفجرت جراء إصابتها بدقة متناهية بصاروخ كاليبر المجنح.



وبدأت القوات الجوية الروسية في الثلاثين من أيلول عام 2015 عملية عسكرية بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب تمكنت خلالها من الحد من قدرات تنظيم “داعش” الإرهابي بشكل كبير.



وجددت الوزارة تأكيدها “استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) في ريف حماة بكل الأسلحة عالية الدقة” مشيرة إلى أن التنظيم التكفيري “يعمل على إرسال تعزيزات إلى ريف حماة ليلا مستغلا تضاريس المنطقة حيث يعمل إرهابيوه على تجهيز مراكز قيادة في مبان كبيرة إضافة إلى إنشاء مستودعات للأسلحة والذخيرة”.



وبينت الوزارة أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سورية “تراقب بجميع وسائل الاستطلاع على مدار الساعة تحركات الإرهابيين على مسارات التسلل ومناطق انتشارهم في ريف حماة بينما يتولى الطيران الحربي الروسي ومنظومات الأسلحة عالية الدقة مهمة تدمير المنشآت”.



وحذرت الوزارة من “استمرار محاولات إرهابيي (داعش) الخروج من ريف الرقة باتجاه محيط تدمر عبر ما يطلق عليه اسم (الممر الجنوبي)”.



وشهدت الأسابيع القليلة الماضية توجه أرتال آليات لتنظيم “داعش” من الرقة باتجاه ريف تدمر ودير الزور وذلك تحت أنظار “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن حيث قام الطيران الحربي السوري والروسي بتدميرها والقضاء على مئات الإرهابيين.

سانا