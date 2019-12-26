ضحايا بين قوات الأمن العراقي والسهيل يعتذر عن ترشيحه لرئاسة الحكومة الانتقالية

قضى عسكريان وأصيب أكثر من 5 من عناصر الجيش والشرطة بحادثين منفصلين، الأول بانفجار عبوة ناسفة، والثاني بإطلاق نار وسط وشمالي العراق.



ووفقاً لبيان نشرته خلية الإعلام الأمني في العراق، فإن “عمل إرهابي وقع الثلاثاء 24/12/2019، تم خلاله تفجير عبوة ناسفة، واستهدف إحدى الدوريات في طريق قرية الصلاحية ضمن قاطع لواء المشاة الخمسين فرقة المشاة الرابعة عشرة في قيادة عمليات صلاح الدين”.



وأضاف البيان أن “التفجير تسبب بمقتل اثنين من العسكريين وجرح ثلاثة آخرين بينهم ضابط”.



أيضاً، أعلنت الخلية أن أحد منتسبي شرطة الطاقة من فوج حماية غاز الشمال قضى، وجرح اثنين آخرين بعد تعرضهم لنيران مباشرة من مسلحي تنظيم “داعش” في حقول خباز بمحافظة كركوك”.

ولفت البيان المذكور إلى أن القوات الأمنية تقوم بـ “عمليات تفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل”.

من جهة ثانية، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قصي السهيل، اعتذاره لتحالف “البناء” عن ترشيحه لرئاسة الحكومة، بعد خروج مظاهرات عديدة في بغداد وجنوب العراق ترفض ترشيحه.



وكان الأسبوع الجاري، قد شهد تظاهرات في محافظتي الديوانية وميسان، وكذلك بغداد والنجف، رفضاً لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة.