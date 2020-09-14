ضحايا بين عناصر الجيش اللبناني خلال مداهمة منزل أحد الإرهابيين في طرابلس

قضى 4 عناصر من الجيش اللبناني، خلال مداهمة منزل لأحد الإرهابيين في طرابلس شمال لبنان.



وأصدر الجيش اللبناني بياناً، قال فيه: “دورية من مديرية مخابرات الجيش، هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها منزل واقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية، ما أودى بحياة 4 عسكريين”، مضيفاً أن قوى الجيش تقوم بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.



ونقلت قناة “الميادين”، عن مصدر وصفته بـ “الأمني”، قوله: “القوة المُداهمة تعرضت لإطلاق نار ورمي قنبلة يدوية وبعد مطاردة تمكنت من القضاء على المطلوب خالد التلاوي”، مع الإشارة إلى أن التلاوي هو المسؤول عن مقتل 3 شُبان في منطقة كفتون في الكورة قبل نحو شهر.



وكان الجيش اللبناني، قد أوقف في مطلع شهر أيلول الجاري، عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش”، كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.



يذكر أن قيادة الجيش اللبناني، أصدرت بيان حينها، أكدت فيه أن “استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها”.