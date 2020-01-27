صواريخ كاتيوشا تستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد وأنباء عن وجود إصابات

تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن سقوط صواريخ كاتيوشا أمس الأحد، في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد حيث أصاب واحداً منها السفارة الأمريكية، وسط الحديث عن وجود إصابات.



وأكد مصدر أمني عراقي أن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مبيناً أن صفارات الإنذار المتقطع دوت داخل المنطقة الخضراء، محذرة القاطنين بوجود مخاطر وعليهم الذهاب للملاجئ الآمنة.



خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، أفادت أيضاً بأن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر.



ونقل موقع الميادين عن مصدر وصفه بـ “الأمني” تأكيده أن هناك إصابة واحدة على الأقل إثر سقوط 4 صواريخ في حرم السفارة الأمريكية، إثنان منها طالا المبنى.



وفي السياق، نفت حركة “عصائب أهل الحق” العراقية، أن تكون فصائل المقاومة العراقية هي التي شنت الهجوم الصاروخي المذكور.



حيث قال المتحدث العسكري باسم الحركة جواد الطليباوي في بيان: “مرة أخرى نؤكد على أن القصف الصاروخي الأخير ضد السفارة الأمريكية في بغداد هو ليس من عمل الفصائل العراقية لأننا أكدنا في وقت سابق أن فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق”.



وأضاف البيان: إن “الصواريخ المستخدمة في القصف هي من الأسلحة التي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ أعوام، وقد أكدنا سابقاً أن ردنا على عملية اغتيال أبو مهدي المهندس لا يقل عن مستوى رد إيران على اغتيال الفريق قاسم سليماني”.



من جهته، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي طالب قوات الأمن بالبحث عن منفذي الاعتداء على السفارة الأمريكية، قائلاً: “أمرنا قواتنا بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء”.



واعتبر عبد المهدي أيضاً، أن استهداف السفارة الأمريكية، هو تصرف لا مسؤول قد يحول العراق إلى ساحة حرب خصوصاً في وقت بدأت فيه الحكومة بإجراءات تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.



أيضاً، أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء أمس الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، معتبراً أنها تسيء لسمعة الدولة، وأن أي “اعتداء على أية بعثة أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها”، حسب ما ذكره موقع “السومرية نيوز.



من جانبها، وزارة الخارجية الروسية علقت على قصف السفارة الأمريكية، قائلة إن على السلطات المحلية توفير الأمن لجميع الهيئات الدبلوماسية.



يذكر أنه في الفترة الأخيرة تم استهداف محيط السفارة الأمريكية في بغداد بعدد من صواريخ الكاتيوشا عدة مرات، فضلاً عن استهداف قاعدة بلد الجوية التي يتواجد فيها قوات أمريكية مرتين خلال شهر كانون الثاني الجاري.