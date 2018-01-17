صديق المملكة السعودية .. الكيان الصهيوني

ذكرت صحيفة الكيان الصهيوني (يديعوت أحرونوت) أن (إسرائيل) تخطط لإنشاء خط سكة حديد يربط (إسرائيل)، بعدة دول عربية. وجاء في تقرير نشرته الصحيفة أمس الاثنين 15 كانون الثاني، أن هذه السكة الحديدية ستربط (إسرائيل) بالأردن، ومنها إلى العراق والسعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنداً، يتضمن تخصيص مبلغ 15 مليون شيكل، (4.5 مليون دولار)، لوضع المخطط الهندسي للمشروع، ووافق عليه الكنيست، عند إقرار موازنة عام 2019، ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الاحتلال، أو من حكومات الدول المعنية بهذا المشروع.