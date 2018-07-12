شويغو: موسكو مستعدة لبحث مسألة تزويد سورية بصواريخ اس 300

أكد وزير الدفاع الروسى سيرغى شويغو استعداد موسكو لبحث مسالة تزويد سورية بمنظومة صواريخ اس 300 .

وقال شويغو فى مقابلة مع صحيفة ال جورناله الايطالية اليوم إن القرار بشأن تقديم هذا النوع من الأسلحة لأي جيش أجنبى يتخذ بناء على طلب وهو لم يرد بعد تبعا لذلك فانه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك بالتحديد.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن العدوان الذى شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سورية أظهر ضرورة امتلاك سورية وسائل دفاع جوي حديثة وأن موسكو مستعدة لبحث هذه المسألة.

من جهة أخرى لفت وزير الدفاع الروسي إلى أن الولايات المتحدة تحاول زعزعة استقرار الوضع في سورية واطالة أمد الأزمة فيها مبينا ان واشنطن لم تخصص أي أموال لمساعدة المدنيين السوريين المتضررين من الحرب وأن المدنيين في مدينة الرقة ما زالوا يموتون حتى الآن بسبب الذخيرة والالغام المتروكة نتيجة القصف المكثف لطيران التحالف الدولي.

وتسبب القصف الممنهج لما يسمى “التحالف الدولي” وتنظيم “داعش” الإرهابي بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها وما تزال الاف الالغام والعبوات الناسفة في شوارع المدينة بدون تفكيك ما يؤدي إلى وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين العائدين إلى منازلهم بشكل شبه يومي.