شهر رمضان يودعنا بأجواء حارة.. إليكم حالة الطقس في سورية..

افادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها بما يقارب الـ 4 إلى 7 درجات، نتيجة امتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لوكالة “سانا” ، فإن الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الطقس اليوم الأحد وغداً الإثنين، بين الصحو والغائم جزئياً في المنطقة الساحلية وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



من جهته المتخصص في الأحوال الجوية، إيلي خنيصر أوضح أن الموجة المدارية الحارة سيستمر تمددها من شبه الجزيرة العربية نحو الشرق الأوسط، خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تشتد درجات الحرارة بين الأحد والثلاثاء بخاصة في المناطق الداخلية، أي أن شهر رمضان المبارك سيودعنا بطقس حار نسبياً.



وكانت التوقعات الأخيرة من قبل الكثير من المتخصصين في الأحوال الجوية، قد أشارت إلى أن هناك موجات صحراوية تتمدد نحو سورية والأردن ولبنان، فيتحول الطقس إلى حار، وسط توقعات بأن يبقى الوضع مستمراً والطقس حاراً حتى الأسبوع المقبل، أي لنهاية عيد الفطر المبارك.



تجدر الإشارة إلى أن المدن والمحافظات السورية شهدت خلال شهر أيار الفائت، أجواء حارة، و سديمية مغبرة في بعض المناطق بسبب تأثرها بكتل هوائية حارة شبة مدارية.