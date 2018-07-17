شهداء وجرحى في عدوان جديد لـ “التحالف الأمريكي” على المنازل بريف البوكمال

شن طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن من خارج مجلس الأمن غارات جوية على منازل المواطنين في ريف البوكمال بدير الزور ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير العديد من المنازل.

وذكرت مصادر أهلية أن قرية السوسة بريف مدينة البوكمال تعرضت اليوم لقصف جوي عنيف من طائرات “التحالف الأمريكي” ما تسبب باستشهاد رجل وزوجته وإصابة عدد من أفراد أسرته بينهم نساء وأطفال بجروح خطيرة”.

ولفتت المصادر إلى أن “اعتداء طائرات التحالف تسبب أيضا بوقوع دمار كبير في عدد من المنازل السكنية”.

وكان استشهد أكثر من30 مدنيا وجرح العشرات يوم الجمعة الفائت أغلبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف تعرضت له بلدتا الباغوز فوقاني والسوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف مدينة البوكمال من طائرات “التحالف الأمريكي”.

ومنذ تشكيله من خارج مجلس الأمن في آب 2014 ارتكب “التحالف الأمريكي” عشرات المجازر بحق السوريين من خلال قصفه للمناطق السكنية بأرياف حلب ودير الزور والرقة والحسكة إضافة إلى تدميره البنى التحتية من منشآت لضخ المياه وتوليد وتحويل الكهرباء ومدارس وجسور وأنفاق حيث دمر جميع الجسور المبنية فوق نهر الفرات وكل ذلك تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات والوقائع الارتباط الوثيق بين التحالف والتنظيم التكفيري لاستهداف الجيش العربي السوري والتجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.

سانا