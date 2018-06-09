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شاهد.. أول ظهور لطائرات عسكرية أمريكية شمال سوريا

نشرت وكالة أنباء أمريكية، صورا فردية من نوعها تظهر لأول مرة طائرات عسكرية أمريكية شمال سوريا .

وقالت وسائل إعلام مقربة مما تسمى قوات سوريا الديمقراطية إن الصور التقطت في منطقة صرين بريف الرقة الغربي، والتي تتخذ منها اميركا قاعدة عسكرية لها .

ويظهر بالصور مدرج القاعدة الأمريكية ويتواجد فيها مروحيات أباتشي الأمريكية، إضافة لطائرة شحن أمريكية من طراز هيركيوليس C-130 والتي هبطت العام الماضي كأول طائرة أمريكية عسكرية تهبط في المنطقة .

وتقع قاعدة صرين في ريف الرقة الغربي، حيث يتخذ منها “التحالف الدولي” بقيادة اميركا نقطة إمتداد لوجستي لقواته العاملة في سوريا دون موافقة الحكومة السورية .

ويدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية ، ويقدم لها جميع أنواع الدعم العسكري والاسناد الجوي والبري .

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