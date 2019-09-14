شاب يحول مضافة منزله في السويداء إلى متحف متنوع للقطع التراثية و"الأنتيكا"

ترجم الشاب شادى عدنان اسليم عشقه للتراث وشغفه بجمع المقتنيات التراثية و/الانتيكا/ القديمة عبر تأسيسه متحفا متنوعا يحوى مئات القطع التى زينت مضافة منزله فى حى المزرعة بمدينة السويداء.



المتحف الذى أطلقه شادى شرع أبوابه أمام الزوار وذلك بعد أن جمع القطع التى يحتويها على مدى 15 عاما.



شادى /39 عاما/ فى حديثه لمراسل سانا بين انه جمع مقتنيات متحفه بعد تصميمه ديكورا له من الحجر البازلتى بما أضاف اليه من جمالية وتأكيدا على أهمية العودة للماضى وتعريف الاجيال الحالية بقيمة التراث والمحافظة عليه.



ويحوى المتحف أدوات القهوة العربية المتعددة والاسلحة التى اغتنمها الاجداد فى المعارك ضد الفرنسيين ومنها بارودة تعود الى عام 1873 والسيوف العربية والدمشقية الاصيلة والخناجر والادوات القديمة الزراعية مثل /لوح الدراسة والجاروشة الحجرية/ والمخصصة للطعام مثل /المنسف والدست والبيطس وأطباق القش/ ووسائل الانارة كالفانوس وأدوات الطهى /بوابير الكاز/ وأدوات التدفئة والمباخر والنحاسيات والهواتف وأجهزة الراديو القديمة ومنها واحد بارتفاع نحو متر وعرض متر.



كما تبرز فى المتحف الذى يمتد على مساحة تتجاوز 80 مترا الاوانى والاباريق الاسلامية القديمة التى يتجاوز عمرها أكثر من 500 عام اضافة الى أدوات الحصاد وما يسمى بمناشل المياه والمداحل الحجرية ودواليب الطنابر الخشبية الكبيرة والمكاييل والات الخياطة القديمة والصناديق الخشبية الكبيرة المزركشة بالاصداف والزى الشعبى وسندان الاسكافى اضافة الى مجموعة عملات سورية وعربية نقدية وورقية قديمة.



ويوءكد اسليم أن عشقه للتراث وقطع الانتيكا القديمة والاهتمام بالاشياء المرتبطة بذاكرة الاجداد شكل دافعا لعمله هذا الذى يجد فيه ضرورة للتذكير بالماضى الذى هو امتداد للحاضر ورسالة للاعتزار بالعادات والتقاليد الاصيلة.



ما يميز متحف اسليم وفق رئيس مجلس ادارة جمعية العاديات بالسويداء /محمد طربيه/ كثرة المعروضات وتنوعها وجمالية تنسيقها وترتيبها وندرة بعضها وعدم وجودها فى أى متاحف مشابهة مثل ما يسمى /بالخلقينة/ ذات الحجم الكبير التى كانت تستخدم لسلق القمح والطعام.



ويشير طربيه الى أن الجمعية تقدر جهود اسليم وستعمل بالتنسيق معه ليكون متحفه محطة مهمة للكثير من زوار محافظة السويداء لاطلاعهم على محتواه.



اسليم يوءكد عبر متحفه قيمة وأهمية ما أنجز ويشكل نموذجا للشباب السورى المتمسك بالاصالة والعراقة فى مواجهة كل من يحاول طمس هويتنا.



تشرين