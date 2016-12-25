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2016-12-25 07:55
سلطات النظام التركي تقر باعتقال 1656 شخصا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

أقرت وزارة داخلية النظام التركي اليوم باعتقال 1656 شخصا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الستة الماضية وذلك بذريعة ” دعمهم لمنظمات إرهابية” أو ” إهانتهم” لمسؤولين من النظام.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن الوزارة قولها في بيان أنه ” تم القاء القبض رسميا على 1656 شخصا وإطلاق سراح 1203 اخرين مع بقائهم تحت المراقبة بينما ظل 84 رهن الاحتجاز ” بحجة مواصلة التحقيقات معهم .

وإضافت الوزارة أنه ” تم إبلاغ النيابة العامة عن التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية ضد 10 آلاف آخرين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.

واستغل رئيس النظام التركى رجب طيب اردوغان محاولة الانقلاب في منتصف تموز الماضي لشن حملة تصفية واسعة فى مؤسسات الدولة والجامعات والمنظمات شملت عشرات الالاف من الاتراك مدنيين وعسكريين إضافة إلى تسريح عشرات الالاف من العاملين فى مختلف المؤسسات التركية وأغلاق عدد كبير من وسائل الاعلام وفرض حالة الطوارىء فى البلاد والتي تركت اثارا وندوبا فى المجتمع التركى يعتقد مراقبون بأنها سترتد سلبا على تركيا خلال فترات قادمة.

وكالات

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