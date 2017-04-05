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سلاح الجو العراقي يقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” في الموصل

قضى سلاح الجو العراقي على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” بضربات استهدفت أمس أوكارهم في مناطق متفرقة من مدينة الموصل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الإعلام الحربي في الجيش العراقي قوله في بيان إن “طيران الجيش وجه ضربات جوية استهدفت تجمعات إرهابيي داعش في الموصل القديمة وحي اليرموك في الساحل الأيمن للمدينة ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وتدمير أربع سيارات تابعة لهم واحتراق مستودع للأسلحة”.

وجاء في البيان إن “طيران الجيش وجه أيضاً ضربات جوية لمواقع تنظيم داعش في منطقتي الزنجيلي ومحطة القطار أسفرت عن مقتل العشرات من إرهابييه وتدمير وكرين لهم”.

وكان الجيش العراقي أعلن أمس مقتل 40 من إرهابيي “داعش” بينهم متزعمون كانوا يخططون للقيام بعمليات في قضاء سامراء بقصف لطائرات القوة الجوية العراقية استهدف معسكرا لهم في منطقة الجزيرة التابعة للقضاء.

وكالات

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