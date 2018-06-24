تداولت بعض المواقع الإلكترونية الفنية في الساعات الأخيرة، خبر وفاة الممثلة السورية سامية الجزائري، ما أثار موجة من التساؤلات حول حقيقة هذا الأمر.

وعلى الفور، أوضح ‎المكتب الإعلامي للجزائري حقيقة هذا الخبر، مشدّداً على أنّه “شائعة، وليس أكثر”.

وكتب المكتب عبر صفحة الممثلة الشهيرة بـ”أم محمود” في “جميل وهناء”، على “فايسبوك” ما يلي: “السيدة سامية الجزائري بخير، ولا صحة لِما روجته بعض المواقع الإلكترونية والصفحات عن وفاتها”.



وطالت شائعات الموت غيرها من الفنانين السوريين في اوقات مختلفة، ومن ابرزهم دريد لحّام وياسر العظمة وأيمن زيدان وديمة قندلفت واندريه سكاف ووائل رمضان.