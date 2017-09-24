رسم على سطح منزله: رسالة فنية للعالم مبنية على العراقة والحضارة السورية

يعكف التشكيلي أحمد جرعتلي حاليا على تنفيذ رسم ثلاثي الأبعاد بحجم كبير على سطح منزله في مدينة مصياف بمحافظة حماة كرسالة فنية منه للعالم عن انطلاق عملية إعادة إعمار سورية التي يجب أن تكون مبنية على العراقة والحضارة السورية وبصورة متوافقة مع متطلبات العصر الحديث.

وقال التشكيلي جرعتلي“تعتمد فكرة العمل الذي تبلغ مساحته 65 مترا مربعا على مجموعة من الكتل المعمارية تشكل مقطعا من مدينة بحالة هندسية تجمع بين الحداثة والعراقة بتشكيل بصري متجانس مع استغلال العناصر الموجودة على سطح الأرض وتوظيفها بما يخدم العمل حيث تتخلل الكتلة المعمارية نافذة يدخل منها النور وتطل على سماء جديدة تعبيرا عن فسحة الأمل بالمستقبل”.