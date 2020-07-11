ردّاً على «نافتيكس» التركية.. مناورات «حسم» مصرية على حدود ليبيا

نفذ الجيش المصري مناورات حربية، اليوم، على «الاتجاه الاستراتيجي الغربي»، عند الحدود مع ليبيا، في خطوة تعتبر ردّاً على تهديدات تركيا في ليبيا، وإعلان أنقرة القيام بمناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية.



وبحسب بيان الجيش المصري، تضمنت المراحل الأولى للمناورة الاستراتيجية "حسم2020" تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات البرية، والفتح الاستراتيجي للقوات الخاصة من المظلات والصاعقة وتنفيذ عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل في منطقة حدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.



كما تم تنفيذ أعمال المناورة والقتال الجوي والتعامل مع الأهداف ذات العمق البعيد، والتي تتطلب التزويد بالوقود في الجو، وذلك لمختلف الطرازات، وتنفيذ رمايات الدفاع الجوي والمدفعية.



وطالب وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، الذي حضر المناورات، عناصر القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لمواجهة أي تهديدات محتملة.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، تفقد المنطقة الغربية العسكرية خلال الفترة الماضية، وأعلن أن منطقتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر، مهدداً بالتدخل في حال تجاوز هذا الخط.