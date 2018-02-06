رحيل رائد الصحافة الالكترونية روبرت باري

رحل روبرت باري Robert Parry، أحد الرواد الأوائل لإعلام الإنترنت، بسلام وهدوء يوم السبت 27 كانون الثاني 2018.

Robert Parryأطلق روبرت باري موقع Consortium News (link is external) للتحقيقات الصحفية عام 1995 وظل يعمل في تحريره حتى الأيام الأخيرة، ولكن تحقيقات باري بدأت قبل ذلك بسنوات، فقد تأثر كثيرا بالحروب التي أثارتها الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية في ثمانينات القرن الماضي، وفي تحقيقاته عنها نشر في عام 1985 دليل المخابرات الأمريكية للاغتيالات في حرب العصابات، وهو مستند اعتمدت عليه كل العصابات الإرهابية في العالم منذ ما قبل خونجة سوريا في 1982 إلى الآن. كما كان باري أول من اكتشف دور المخابرات المركزية في قيادة تجارة المخدرات في العالم وكان أول صحفي أمريكي يكتب عن ذلك في سلسلة مقالات نشرها في الاسوشياتد برس بالاشتراك مع برايان بارجر في أواخر عام 1985 كشفت ما سمي لاحقا بفضيحة إيران كونترا. ومنذ ذلك الوقت بدأ باري يتعرض للضغط والتشويه من قبل المؤسسات الإعلامية التقليدية ووقف حازما في وجهها حتى المواجهة الأخيرة.