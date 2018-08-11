دفاعاتنا الجوية تتصدى لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر بريف دمشق
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دفاعاتنا الجوية تتصدى لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر بريف دمشق

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري بعد منتصف ليلة أمس لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في أقصى الريف الغربي لدمشق قرب الحدود السورية اللبنانية.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش دمرت في الثاني من الشهر الجاري هدفا معاديا غرب دمشق كما تصدت خلال الأسابيع القليلة الماضية لاعتداءات نفذها العدو الإسرائيلي على مواقع عسكرية في محاولات فاشلة لرفع معنويات مرتزقته من الإرهابيين الذين انهاروا أمام ضربات الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية.

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