دبلوماسي عراقي لا يستبعد شراء بلاده منظومة "إس-300" الروسية

أكد سفير العراق لدى طهران، سعد جواد قنديل، أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-300"، لافتا إلى أنه من الوارد شراء هذه المنظومة​​​.



وقال قنديل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذه المسألة (شراء إس 300) مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق، ومن الممكن أن يشتري العراق هذه المنظومة".



وأضاف قنديل، "العلاقات العراقية الروسية جيدة للغاية، في ضوء حرص بغداد على علاقات جيدة مع جميع دول الجوار".



وشدد السفير قنديل "العراق يحرص على تنويع مصادر السلاح، ولدينا عقود تسليح مع روسيا".



المصدر: سبوتنيك