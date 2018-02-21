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(داعش) انتقل إلى أفغانستان وباكستان ويسعى للسيطرة على تهريب الهيروين

 

قال أندريه نوفيكوف رئيس مركز مكافحة الإرهاب لبلدان رابطة الدول المستقلة، إن بقايا تنظيم (داعش) الذي تعرض لخسارة ماحقة في سوريا والعراق، انتقلت إلى بعض الدول المجاورة.

وأضاف في كلمة خلال لقاء رؤساء المراكز الوطنية، أن القسم الأكبر من الإرهابيين انتقل إلى أفغانستان وباكستان حيث يجري تكوين قاعدة جديدة للتنظيم.

ونوه بأن المعلومات الواردة من الشركاء تدل على احتمال تفعيل نشاطات (داعش) في أفغانستان في القريب العاجل. وهناك أساس يسمح بالاستنتاج بأن التنظيم الإرهابي يسعى للسيطرة على عمليات إنتاج وتهريب المخدرات وخاصة الهيروين.

ويركز (داعش) في الوقت الراهن على تجنيد الجيل الشاب من مختلف المجموعات الإثنية في أفغانستان لتدريبهم في معسكراته.

المصدر: وكالات

 

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