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خلال 24 ساعة.. ضحايا وأكثر من 45 إصابة بين المحتجين في العراق

قضى اثنان وأصيب آخرون في الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية مختلفة والعاصمة بغداد أيضاً.

 وأكد مصدر في مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل محتجين اثنين وإصابة 50 في العراق خلال الاحتجاجات على مدى 24 ساعة مضت، موضحاً أن أحد الضحايا سقط في بغداد والثاني في البصرة بحسب“سبوتنيك” الروسية،.

وعمد المحتجون في مناطق من شرقي العاصمة بغداد، وطرق رئيسية من مدينة الصدر، والبلديات، وشارع فلسطين وغيرها، بإغلاق الطرقات بدءاً منتصف ليلة اليوم.

من جهة ثانية، نقلت “السومرية نيوز” العراقية، عن رئيس كتلة “بيارق الخير” النائب محمد الخالدي اليوم الإثنين، تأكيده أن الرئيس العراقي برهم صالح سيكلف اليوم المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وكان المتظاهرون حددوا مهلة حتى اليوم الإثنين، لاختيار رئيس وزراء انتقالي جديد، وإلا سيتم تصعيد الاحتجاجات حتى تنفيذ مطالبهم، مع الإشارة إلى أن حكومة عادل عبد المهدي في العراق أعلنت عن استقالتها، في تشرين الثاني الفائت، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل تشرين الأول الماضي، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.

يذكر أن الصدامات تجددت صباح أمس الأحد، في العاصمة بغداد بين المحتجين والقوات الأمنية، حيث أحرق المحتجون الإطارات في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابات.