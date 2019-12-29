خط بحري لنقل الحمضيات خلال 6 أيام

كشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميده أن رجال أعمال لبنانيين طرحوا إمكانية إبرام عقود تصدير للحمضيات السورية للأسواق الأوروبية، مؤكداً أنهم أشاروا إلى أنهم قادرون بهذا المنتج ذي الجودة العالية والمطابق لسياسات الاعتمادية أن يطرقوا الأسواق الأوروبية.



ولفت ميده إلى أن مهرجان الحمضيات الذي عقد أخيراً في اللاذقية كان منصة تجارية واقتصادية مهمة وسمح للمزارعين بعرض منتجاتهم، كما كان فرصة لإبرام عقود تصديرية نظراً لوجود مشاركين من دول عربية بحسب الوطن.



وأشار ميده إلى أن هناك خطاً بحرياً ثابتاً سوف يحل مشكلة تسويق وتصدير الحمضيات إلى روسيا، مبيناً أن أول رحلة تصدير بحرية للحمضيات السورية ستبدأ في 12 من الشهر القادم، من مرفأ اللاذقية إلى مرفأ نبراسيست، وذلك بناء على عقود عديدة أبرمت مع رجال أعمال روس على هامش معرض دمشق الدولي في دورته السابقة، ولافتاً إلى أن مدة نقل الباخرة للحمضيات تستغرق 6 أيام.