خامنئي: حقنا في استئناف نشاطاننا النووية محفوظ

المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي يطرح عدة شروط على الأوروبيين مؤكداً أنه إذا لم تقدم أوروبا الضمانات لإيران، فإن من حق بلاده في استئناف نشاطاتها النووية محفوظ، ويقول إن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لن يكون مصيره أفضل من مصير أسلافه ويشير إلى أن الاستراتيجية الأميركية ضد إيران لا تحمل شيئاً جديداً.

قال المرشد الإيراني السيّد علي الخامنئي إن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لن يكون مصيره أفضل من مصير أسلافه، مضيفاً أنه "سوف يختفي من التاريخ".

وفي كلمة له خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين رسميين آخرين، إضافة إلى عدد من المدراء والناشطين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين، اعتبر خامنئي أنه "إذا أدّى المسؤولون الإيرانيون واجباتهم فحتماً ستُهزم الولايات المتحدة"، بحسب رأيه، مشيراً إلى "أن الاستراتيجية الأميركية ضد إيران لا تحمل شيئاً جديداً".

وشدد الخامنئي على أن "جميع المؤامرات الأميركية فشلت وأن إيران بعد 40 عاماً تمضي بقوة وبقدرات مختلفة".

ورأى الخامنئي أن "أوروبا حتماً لن تعارض الولايات المتحدة وأن الصمود في وجه واشنطن يؤدي إلى تراجعها"، وتابع "فرنسا وألمانيا وبريطانيا أثبتت في الأوقات الحساسة أنها تتماشى مع الولايات المتحدة".

وذكّر السيد الخامنئي أن بلاده التزمت بتعهداتها لكن الولايات المتحدة نكثت بعهودها، مضيفاً أنه لا يمكن التعاون مع هكذا دولة.

ووضع المرشد الإيراني شروطاً على أوروبا لكي تلتزم أيران بالاتفاق النووي، منها أن على البنوك الأوروبية ضمان استمرار التجارة مع إيران، أن تضمن بشكل كامل بيع النفط الإيراني، أن تتصدى لأية عقوبات أميركية على إيران، أن تتعهد بعدم طرح البرنامج الصاروخي أو حضور إيران في المنطقة، داعياً إياها ألى أن تصدر قراراً ضد الولايات المتحدة لعدم التزامها بالقرار الدولي 2231، وأن تثبت أنها لن تنكث بتعهدها كالسابق.



وأضاف السيد الخامنئي أنه إذا لم تقدم أوروبا الضمانات لإيران، فإن حق بلاده في استئناف نشاطاتها النووية محفوظ.

وتابع "إذا وجدنا أن الاتفاق النووي من دون فائدة فأحد خياراتنا العودة إلى تفعيل نشاطاتنا النووية السابقة".

الميادين نت