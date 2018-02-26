النشرة الميدانية لمساء اليوم الأحد
بوتين لماكرون وميركل: وقف الأعمال القتالية في سورية لا يشمل التنظيمات الإرهابية
حوامات أمريكية تنقل عناصر من داعش
الجعفري: سنستمر في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية
نص القرار رقم ٢٤٠١ بشأن الهدنة في سورية
الجيش يرد على مواقع إطلاق القذائف الصاروخية في عمق الغوطة الشرقية
العدوان التركي يتواصل على منطقة عفرين
وحدات الجيش تحبط هجوماً لإرهابيي “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث بالقنيطرة
محاولات غربية لنسف مسار «أستانا»: «تصفير» عدّاد الحرب في سوريا؟
احتدام الصراع بين المجموعات الجهادية والجميع ضد "النصرة"
“النصرة” تواصل انحسارها عن حلب وادلب لصالح ميليشيات تركيا
بولاديان: وفود أرمينية ستقصد سورية قريباً لبحث مجالات التعاون
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بخصوص الغوطة الشرقية حتى مساء السبت
الدكتور بشار الجعفري مقرراً لـ” لجنة الـ 24 ” الأممية من جديد
لافروف يدعو للضغط على المجموعات الإرهابية بالغوطة لضمان سلامة المدنيين

حوامات أمريكية تنقل عناصر من داعش

أفاد مراسل إذاعة شام إف إم في المنطقة الشرقية بأن مروحيات أمريكية نفذت إنزلاً جديداً في قرية «تومين» بريف الحسكة الجنوبي الغربي، وتنقل مجموعة من عناصر «داعش» مع عوائلهم إلى محيط محطة القطار المعروفة بإسم «صباح الخير» والواقعة جنوبي الحسكة بنحو 25 كم.إلى ذلك نقل مراسلنا عن مصادر مقربة من «قسد»، تأكيدها أن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا بصورة غير شرعية، قامت بنقل خلال اليومين الماضيين مجموعة من عناصر «داعش» إلى مخيم الهول شرق الحسكة، بينهم عناصر من الجنسية البلجيكية وذلك تمهيداً لنقلهم إلى شمال العراق.ميدانياً، واصلت المروحيات والمقاتلات الأمريكية قصف قرى «تل الجاير - الفدغمي» بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، كما قصفت كل من قرى «باغوز تحتاني – باغوز فوقاني – الشعفة – السوسة» بريف دير الزور الشرقي وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين، كما سجلت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين «داعش» ومجموعات «قسد» في الطرف الشمالي الشرقي لبلدة «السوسة»، الواقعة ضمن الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم «داعش» على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، والذي تقدر مساحته بنحو 1500 كم مربع.يشار إلى أن القوات الأمريكية نفذت خلال الأسبوع الماضي عمليتي إنزال في كل من قريتي «تومين» و «أبو حامضة» بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، ونقلت عناصر من «داعش» إلى محطة قطار «صباح الخير» أيضاً.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.