حوامات أمريكية تنقل عناصر من داعش

أفاد مراسل إذاعة شام إف إم في المنطقة الشرقية بأن مروحيات أمريكية نفذت إنزلاً جديداً في قرية «تومين» بريف الحسكة الجنوبي الغربي، وتنقل مجموعة من عناصر «داعش» مع عوائلهم إلى محيط محطة القطار المعروفة بإسم «صباح الخير» والواقعة جنوبي الحسكة بنحو 25 كم.إلى ذلك نقل مراسلنا عن مصادر مقربة من «قسد»، تأكيدها أن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا بصورة غير شرعية، قامت بنقل خلال اليومين الماضيين مجموعة من عناصر «داعش» إلى مخيم الهول شرق الحسكة، بينهم عناصر من الجنسية البلجيكية وذلك تمهيداً لنقلهم إلى شمال العراق.ميدانياً، واصلت المروحيات والمقاتلات الأمريكية قصف قرى «تل الجاير - الفدغمي» بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، كما قصفت كل من قرى «باغوز تحتاني – باغوز فوقاني – الشعفة – السوسة» بريف دير الزور الشرقي وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين، كما سجلت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين «داعش» ومجموعات «قسد» في الطرف الشمالي الشرقي لبلدة «السوسة»، الواقعة ضمن الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم «داعش» على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، والذي تقدر مساحته بنحو 1500 كم مربع.يشار إلى أن القوات الأمريكية نفذت خلال الأسبوع الماضي عمليتي إنزال في كل من قريتي «تومين» و «أبو حامضة» بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، ونقلت عناصر من «داعش» إلى محطة قطار «صباح الخير» أيضاً.