حريق في مخيم للنازحين السوريين بلبنان

اندلع حريق في مخيم للنازحين السوريين بسهل بلدة دورس بلبنان، لم يسفر عن وقوع اي ضحايا.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “فرق إطفاء الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في مخيم للنازحين السوريين في سهل بلدة دورس”.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريق “كان بأربع خيم، ولم يسفر سوى عن أضرار مادية”.

ويقيم الآلاف من السوريين في مخيمات مؤقتة ومراكز إيواء بظروف معيشية وصحية سيئة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالاً للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة، لكن العدد تناقص في الفترة الأخيرة جراء عودة السوريين بعد استقرار الأوضاع الامنية وتحرير الجيش العربي السوري لمساحات واسعة من البلاد.