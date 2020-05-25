حالة الطقس 25/5/2020

تحولت الأجواء العامة اليوم الاثنين إلى ربيعية على جميع المناطق لنلمس بداية ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع فرصة لزخات رعدية على المناطق الشمالية والجزيرة والشرقية



وتوقعت المديرية العامة في نشرتها صباح اليوم الاثنين أنه سيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء ربيعية في جميع المناطق مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.



مع احتمالية تعرض جبال لبنان وسورية العالية لهطول زخات ثلجية غير تراكمية، محذرةً من ليلة تعتبر باردة بشكل واضح لمثل هذه الفترة من السنة على دمشق والمحافظات الجنوبية خصوصاً، في حين ستكون شديدة البرودة على المناطق الجبلية وريف دمشق الغربي والشمالي.



وتعود الأجواء المستقرة على جميع المحافظات السورية من الثلاثاء القادم حتى الخميس، مع درجات حرارة تصبح حول معدلاتها بشكل عام وتسجل ما بين 31 و35 درجة إجمالاً وليلاً تعود الأجواء لطيفة.