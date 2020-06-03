جندي سوري يتحدى دورية أميركية

نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية مقطع فيديو يظهر أحد جنود الجيش العربي السوري وهو يتحدى دورية للاحتلال الأميركي بريف الحسكة ويطلب من الاحتلال الاميركي “الرحيل فوراً” عن الأراضي سورية، مؤكدا ان الشعب السوري يكره أميركا ويحب سورية والرئيس بشار الأسد.

واوضحت الوكالة، ان الجندي هو أحد عناصر “الفوج 154 قوات خاصة” في الجيش العربي السوري المتمركزين في حاجز قرية الدرارة شمال شرق بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وهم من منعوا مع الاهالي اليوم الثلاثاء، رتلاً أميركيا من عبور القرى الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري في المنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو الجندي وهو يحمل سلاحه على صدره، وهو من أبناء العشائر العربية من ريف القامشلي، يتحدث لجنود الاحتلال الأميركي باللغة الانكليزية، مخاطبا إياهم بالقول: “نحن نكرهكم.

الشعب يكره أميركا.الشعب السوري يحب (الرئيس) بشار الأسد. نحن نحب سوريا. اذهبوا من هنا الآن. اخرجوا من سوريا فوراً. اذهبوا من هنا”.

ويواصل أهالي محافظة الحسكة شمال سوريا، وأبناء شرق البلاد من العشائر، رفضهم للوجود الأميركي في مناطقهم، بعمليات التصدي شبه اليومية لمحاولة الجنود وضباط الاحتلال الأميركي وأعوانهم الدخول إلى قراهم مع توسع دائرة المقاومة جغرافيا.

وكان سكان قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي قبل أيام اعترضوا رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأميركي وأجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية التي أقامها في المنطقة.

وكان جنود الجيش العربي السوري منعوا في 20 أيار الماضي، رتلا للاحتلال الأميركي من عبور أحد الحواجز العسكرية في ريف مدينة الحسكة.

الوطن